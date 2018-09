Gleichzeitig zeigt sich an der Schule exemplarisch, worüber Deutschland derzeit diskutiert: die Herausforderung der Integration. "Die Klassen sind zu groß", sagt Obuch-Benkstein. Jeden Tag stehen die Pädagogen vor einer neuen Herausforderung. "Erziehung geht an Brennpunktschulen vor Bildung", Lehrer seien oft vor allem Lebenshelfer für Kinder aus sozialschwachen Familien. Sie versuchen ihre Schüler durch Praktika früh auf den Berufsalltag vorzubereiten. Doch nicht immer mit Erfolg. Viele Kinder wüssten nicht, was es heißt pünktlich zu sein, so die Lehrerin: "Sie kennen keine Konsequenzen in ihrem Alltag. Sie wissen nicht, dass die Konsequenz von Unpünktlichkeit sein kann, dass du deinen Job verlierst."