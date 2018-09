Das Innenministerium (BMI) erhielt den Rechnungshofbericht zu Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle Bremen am vergangenen Mittwoch. Der Rechnungshof gibt darin Empfehlungen an das BAMF und an das Ministerium. Das Ministerium hat sechs Wochen Zeit für eine sogenannte Feststellung, auf deren Grundlage dann ein abschließender Prüfbericht vorgelegt wird.