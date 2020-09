Kerzen und Blumen vor der Synagoge in Halle an der Saale.

Quelle: Jan Woitas/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat fassungslos auf die Attacke in Halle reagiert. "Warum geschieht das in unserem Land? Unserem Land! Zwei unschuldige Menschen wurden brutal ermordet", - wie entsetzlich und sinnlos", twitterte er.



Er sei es leid, "immer wieder entsetzt und erschüttert sein zu müssen". Antisemitismus und Fremdenhass dürften keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Es sei "unerträglich, dass die jüdische Gemeinde an ihrem höchsten Feiertag einem solchen Angriff ausgesetzt ist. In Deutschland! 2019!"