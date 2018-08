Die Chemnitzer Hooligan-Szene und die Chemnitzer Kameradschaftsszene waren schon immer ein Paar. Fanforscher Robert Claus

Dass der CFC wie auch andere Fußball-Clubs in ganz Deutschland Probleme mit rechten Fans hat, ist seit Jahren bekannt. In den 1990ern gründete Thomas Haller die "HooNaRa" (Hooligans-Nazis-Rassisten), die sich 2007 auflöste. Haller leitete bis 2006 den Ordnungsdienst des CFC. Das war zu der Zeit, als der Club Stadionverbote gegen "HooNaRa" und die "NS-Boys", die einen auf einem Plakat der Hitlerjugend abgebildeten Jungen als Gruppenlogo verwenden, aussprach. Gegen die offiziell mittlerweile aufgelöste Gruppierung "Kaotic Chemnitz" verhängte der Chemnitzer FC 2012 ein Stadionverbot bei Heim- und Auswärtsspielen. Ihre Aktivitäten stellten die Gruppen aber nicht ein, sie agieren wohl in losen Verbünden weiter. Im jüngsten sächsischen Verfassungsschutzbericht wurde "Kaotic Chemnitz" im Zusammenhang mit der rechtsextremen Chemnitzer Szene genannt. Neben gemeinsamen Aktivitäten gebe es auch personelle Überschneidungen zur Anfang 2014 verbotenen rechtsextremen Gruppe "Nationale Sozialisten Chemnitz".



"Die Chemnitzer Hooligan-Szene und die Chemnitzer Kameradschaftsszene waren schon immer ein Paar", sagte Robert Claus von der "Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport bezogene Soziale Arbeit" dem "Tagesspiegel". Die Chemnitzer Szene sei "eng verbandelt vor allem mit rechten Hools und Ultras aus Cottbus. Es gibt kaum Szenen in Deutschland, die so eng verbandelt sind und so viel miteinander machen: Auswärtsfahrten, Kämpfe, Feiern, Angriffe auf politische Gegner", sagte der Experte für Fanszenen und Rechtsextremismus.