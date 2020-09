Gottfried Curio, AfD-Bundestagsabgeordneter.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die AfD hat nach dem Hanau-Anschlag jede Schuldzuweisung für rechte Gewalt zurückgewiesen. AfD-Abgeordnete verwiesen auf die Spaltung im Land, für die andere verantwortlich seien. "Wenn extremistische Tendenzen in einer Gesellschaft erstarken", müsse sich die Politik fragen, was sie falsch gemacht habe, sagte Roland Hartwig im Bundestag.



Laut Gottfried Curio spannen die anderen Parteien "ermordete Menschen vor den Karren Ihrer Parteipolemik!" Der Täter "war verrückt, und der AfD soll es in die Schuhe geschoben werden".