Maurer: Es wäre schön, wenn der Wahlkampf tatsächlich so zugespitzt verliefe! Tatsächlich dümpelt der Wahlkampf so dahin, da ist es kein Wunder, dass viele Menschen mit der EU fremdeln. Dabei liegen die Wahlkampfthemen buchstäblich auf der Straße, und die Kinder machen es jeden Freitag vor, um was es eigentlich gehen könnte und sollte. Ich sehe aber in den Auftritten der Parteien keine Hinweise darauf, dass die das ernsthaft als Schicksalswahlen betrachten.