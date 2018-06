Wahlplakat der Partei "Pro Deutschland" 2016 in Berlin. Quelle: Jannis Mattar/dpa

Die rechtspopulistische Partei Pro Deutschland hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Die Bundesversammlung habe sich in Wuppertal dazu entschlossen, teilte die Partei mit. Die ehemaligen Mitglieder und kommunalen Mandatsträger seien aufgefordert, sich der AfD anzuschließen. Man wolle die politischen Ziele künftig in der AfD verfolgen.



Die Ursprünge der Splitterpartei liegen in der islamfeindlichen Initiative Pro Köln. Diese war mit ihrer Agitation gegen einen Moscheebau bekannt geworden.