Die Polizei in Duisburg hält die Demonstranten auseinander.

Quelle: David Young/dpa

Parallel zu den Kundgebungen der Gewerkschaften sind in zahlreichen Städten rechte und linke Demonstranten auf die Straßen gegangen. Die Polizei hielt die Teilnehmer in Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen mit Großaufgeboten auseinander. In Berlin zog die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" durch Friedrichhain. Nach Schätzungen der Polizei kamen rund 5.000 Teilnehmer zusammen.



In Hamburg war ein von der "Antifa Altona Ost" organisierter Demonstrationszug ins Schanzenviertel gezogen.