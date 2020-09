Ein Hund steht in einem Käfig in einem Tierheim. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Den illegalen Handel mit Haustieren in Europa wollen Abgeordnete des EU-Parlaments mit einer Reihe rechtlicher Änderungen unterbinden. Sie schlagen etwa ein System der Identifizierung und Registrierung von Hunden und Katzen vor. Nötig sei auch eine klare Verbindung zwischen dem EU-Haustier-Pass und der Haustier-Registrierung per Mikrochip, heißt es in einem Resolutionsentwurf.



Darin wird auch die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert. Sie soll EU-weit einheitliche und durchsetzbare Regeln für die Zucht von Haustieren vorlegen.