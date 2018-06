Rechtsanwältin Anja Sturm soll als letzte ihr Plädoyer halten. Quelle: Matthias Schrader/dpa

Kurz vor dem Ende der Plädoyers im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht München die Verhandlung für diesen Donnerstag abgesagt. Grund ist offenbar eine Erkrankung von Rechtsanwältin Anja Sturm. Die Pflichtverteidigerin der Hauptangeklagten Beate Zschäpe hätte am Donnerstag ihr am Vortag begonnenes Plädoyer fortsetzen sollen.



Allerdings klagte sie bereits am Mittwoch über Krankheitssymptome und unterbrach ihren Vortrag am Vormittag. Der Prozess soll jetzt kommenden Dienstag fortgesetzt werden.