Rechtschreibrat: Genderstern noch in Erprobungsphase. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Auch wenn der Genderstern zunehmend verwendet wird - in das Regelwerk der deutschen Sprache wird er vorerst nicht einziehen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich in Passau dafür ausgesprochen, den Sprachgebrauch zunächst weiter zu beobachten.



"Die Erprobungsphase verschiedener Bezeichnungen des dritten Geschlechts verläuft in den Ländern des deutschen Sprachraums unterschiedlich schnell", sagte Vorsitzender Josef Lange. Sie solle nicht durch Empfehlungen des Rats beeinflusst werden.