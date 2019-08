Unterstützer der rechtsextremistischen Bewegung Pro Chemnitz.

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Jahr nach einem tödlichen Messerangriff in Chemnitz hat die rechtsextremistische Bewegung Pro Chemnitz weniger Teilnehmer als angekündigt zu einer Demonstration auf die Straße gebracht. Beobachter schätzten, dass einige Hundert Menschen dem Aufruf gefolgt waren.



Angemeldet waren laut Stadt 1.000 Teilnehmer. In den Reihen von Pro Chemnitz wurden Deutschland-Fahnen geschwenkt und es gab "Wir sind das Volk"-Rufe. In Sicht- und Hörweite hatte sich Gegenprotest des Bündnisses Chemnitz nazifrei versammelt.