Anti-AfD-Plakat, das während einer Mahnwache hochgehalten wird.

Quelle: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild

Wenige Tage nach der offenbar rassistisch motivierten Gewalttat in Hanau sieht die Mehrheit der Deutschen einer Umfrage zufolge eine Mitverantwortung der AfD an rechtsextremer Gewalt. 60 Prozent der Befragten sind dieser Meinung, wie das Institut Kantar für "Bild am Sonntag" herausfand. Nur 26 Prozent glauben nicht, dass die Partei mitverantwortlich ist, 14 Prozent sind unentschlossen.



Zudem glauben 49 Prozent der Befragten, dass vom Rechtsextremismus die größte Terrorgefahr in Deutschland ausgeht.