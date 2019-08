Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. Archivbild

Quelle: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Zahlreiche Menschen, die auf einer Namensliste der rechten Prepper-Gruppe "Nordkreuz" standen, haben sich auf der Suche nach Unterstützung an Bundes- und Landespolitiker gewandt.



In offenen Briefen fordern die 33 Einzelpersonen und zwölf Vereine unter anderem einen Untersuchungsausschuss zu rechten Netzwerken in Sicherheitsbehörden sowie Beschwerdestellen bei der Polizei, wie die Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt, Lobbi, mitteilte.