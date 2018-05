Sicherheit: Seit 2017 werden auch Bundeswehr-Bewerber überprüft. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

In der Bundeswehr sind in den vergangenen Jahren 89 Rechtsextremisten und 24 Islamisten entdeckt worden. Dies berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung das Verteidigungsministerium. Von den zwischen 2010 und 2018 bestätigten Fällen seien 86 Angehörige der Bundeswehr entlassen worden.



15 Soldaten wurden als linksextremistisch eingestuft. Es habe zudem über 300 Verdachtsfälle von Islamismus bei der Bundeswehr gegeben. In 24 Fällen wurden die Angehörigen demnach als Islamist eingestuft.