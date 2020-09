Polizisten bringen eine Person aus dem Hubschrauber. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Der Todesschütze von Halle hat die Tat gestanden und auch ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv bestätigt. Der 27-jährige Stephan B. habe in dem mehrstündigen Termin beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs umfangreich ausgesagt, bestätigte die Bundesanwaltschaft dem ZDF.



Der 27-Jährige hatte am jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in einer Synagoge ein Blutbad anzurichten. Er wollte sie mit Waffengewalt stürmen, scheiterte jedoch. Danach erschoss er zwei Menschen.