Nach der Terrorserie des so genannten NSU und dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke aus mutmaßlich rechtsextremen Motiven scheint bei den Sicherheitsbehörden und in den Ministerien ein Umdenken stattzufinden. Der Verfassungsschutz will mit seinen Landesämtern ein Lagebild Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst erstellen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte im Zuge der neuen Enthüllungen, dass der MAD eine Arbeitsgruppe "gerade mit Blick auf das KSK" eingerichtet habe.