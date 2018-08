Der harte Kern hat entschieden, dass Straßenkampf und Nazi-Symbole kein gutes Verkaufsargument sind. Brian Levin, Center for the Study of Hate and Extremism (Califormia State University San Bernardino)

Außerdem distanzieren sich immer mehr prominente Sprecher der White Nationalists von Nazi-Symbolen und gewaltbereiten Aktivisten. "Der harte Kern hat entschieden, dass Straßenkampf und Nazi-Symbole kein gutes Verkaufsargument sind", meint Brian Levin, Direktor des Center for the Study of Hate and Extremism an der Califormia State University San Bernardino. "Neuerdings sagen sie, dass die europäische Kultur und westliche Zivilisation über Bord geworfen werden für ein globales System, das sich nicht mehr um unsere Bürger kümmert."