Bundesinnenminister Horst Seehofer. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Der Rechtsextremismus stellt nach Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aktuell eine ebenso große Bedrohung dar wie der radikale Islamismus. "Wir müssen die Bedrohungslage in diesem Bereich als hoch einschätzen", sagte Seehofer bei einem Empfang der Sicherheitsbehörden des Bundes.



Dieser Entwicklung will er Rechnung tragen: Im Bundeskriminalamt und beim Verfassungsschutz stünden Umstrukturierungen und die Schaffung zusätzlicher Stellen an, sagte er.