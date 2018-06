Im römischen Viertel Esquilino, in der Nähe des Bahnhofs Termini, leben viele Migranten - in Wohnungen, in besetzten Häusern, auf der Straße. Doch an einigen Hauswänden finden sich Hakenkreuze, unweit eines Hauses, indem keine Einwanderer wohnen, sondern die Faschisten des dritten Jahrtausends. So nennen sich die Mitglieder der Bewegung CasaPound. Angelehnt an Ezra Pound, einen amerikanischen Schriftsteller und Bewunderer des Faschistenführers Benito Mussolini. Seit 2003 besetzen die Extremisten das graue, sechsstöckige Haus, es ist die Zentrale einer landesweiten Bewegung. Offiziell lehnt sie Gewalt ab, offensichtlich aber kursieren zahlreiche Videos im Netz, die Ausschreitungen bei Märschen und Kundgebungen zeigen. Die Extremisten der CasaPound helfen Erdbebenopfern, Wohnungssuchenden und veranstalten Theaterabende, sie schreiben Bücher und produzieren ein eigenes Radioprogramm. Gemeinschaft, Kulturangebote, Fremdenhass und der Wunsch, in ihrem Land etwas zu ändern - das schweißt sie zusammen.