Die Tür, die standgehalten hat: Das sei für ihn ein Bild, das sich ihm dieses Jahr eingebrannt hat, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. Die Tür, von der Steinmeier sprach, gehört zur Synagoge in Halle. Der rechtsextremistische Attentäter Stephan B. hatte sie im Oktober aufbrechen wollen und war an ihr gescheitert. Auch die 20 von ihm abgegebenen Schüsse konnten sie nicht öffnen. Daraufhin erschoss B. eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. In der Synagoge waren zu dem Zeitpunkt rund 50 Menschen. Die Tür verhinderte wahrscheinlich einen Massenmord.