Annegret Kramp-Karrenbauer war gerade auf Truppenbesuch im Kosovo, als die Nachricht aus Deutschland eintraf. In den Reihen des Kommando Spezialkräfte (KSK), einer Eliteeinheit der Bundeswehr, gebe es einen Fall von Rechtsextremismus. Gegen einen Unteroffizier bestehe dringender Verdacht. Die Verteidigungsministerin bestätigte die Ermittlungen und kündigte ein hartes Vorgehen in der Bundeswehr an. Das Verteidigungsministerium bestätigte: Seit Monaten laufe eine nachrichtendienstliche Ermittlung gegen den Mann. Zuerst berichtete die "Bild am Sonntag" über den Fall.