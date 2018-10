Bayerische Grenzpolizei im Einsatz. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Ein Rechtsgutachten hält den Einsatz der bayerischen Landespolizei bei Kontrollen an der Grenze zu Österreich laut einem Zeitungsbericht für verfassungswidrig. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, haben es die Grünen im Bundestag in Auftrag gegeben.



Die Zusammenarbeit der Bundespolizei mit dem grundgesetzwidrig konzipierten bayerischen Grenzschutz müsse "eingestellt werden", schrieb demnach Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).