Die Wirtschaft des Sieben-Millionen-Einwohner-Landes zwischen Brasilien, Argentinien und Bolivien zählt zu den am schnellsten wachsenden in der Region. Es gibt jedoch eine hohe Armutsrate, extreme Ungleichheit und viel Korruption. In sozialen Fragen vertraten Abdo und Alegre konservative Positionen. Sie kritisieren Abtreibung und Sexualkunde an den Schulen.