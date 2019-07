Das ZDF geht auf Spurensuche, begibt sich dafür weit zurück in die Vergangenheit und stellt Fragen. Warum fühlen sich Sachsen eine Generation nach dem Mauerfall mehrheitlich als Deutsche zweiter Klasse? Haben Politik und Medien „Pegida“ zu schnell im rechtsextremen Lager verortet – und sie so erst dorthin gebracht? Welche Rolle spielten DDR-Propaganda und Treuhand dafür, dass hier viele mit der parlamentarischen Demokratie zu fremdeln scheinen? Warum hat man nach 1990 vergessen, 16 Millionen Neubundesbürgern die Demokratie der BRD zu vermitteln? Wie profitiert die AfD von all dem und warum gibt es offenbar keinen Reflex mehr, deren extremistische Positionen abzulehnen?



Sehen Sie die Doku bei ZDF.info heute um 21 Uhr oder jederzeit hier in der ZDF Mediathek.

Sachsen zwischen Mauerfall und Rechtspopulismus