Schon am Wahlabend wandte Bolsonaro sich nicht an alle Bürger, sondern dankte seinen Wählern und sprach demonstrativ ein Gebet. Und dann sagte er etwas, das aufhorchen ließ. Er denke an die nächsten Generationen, nicht an die nächsten Wahlen. Weil es keine nächsten geben wird?, fragten besorgt Kollegen. Wohl kaum, aber nach den letzten Wochen scheint alles möglich. Und so wurde dieser Satz am Wahlabend zum kleinen Rätsel für die Nacht.