Früherer Le-Pen-Vize gründet EU-feindliche Partei «Die Patrioten» Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach seinem Bruch mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen bringt ihr früherer Stellvertreter Florian Philippot eine neue Anti-EU-Partei in Frankreich in Stellung. Philippots Anhänger kamen nahe Arras zum Gründungsparteitag der "Patrioten" zusammen. Sie wollen bei Wahlen auch gegen Le Pens Front National antreten.



Der 36-Jährige Philippot will den Austritt Frankreichs aus der EU: Wenn man im Euro und in der EU bleibe, sei es unmöglich, die Politik zu ändern, sagte er dem Sender Europe 1.