Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wirbt im Europawahlkampf um Unterstützung aus Ungarn und Polen. Die Chefin der Partei Rassemblement National sprach in Brüssel von einer "ausgestreckten Hand" in Richtung der ungarischen Fidesz-Partei und der rechtsnationalen PiS in Polen.



Zur Zeit liegt die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei in der EVP nach anti-europäischen Umtrieben auf Eis, ein Ausschluss ist möglich. Die PiS sieht Le Pen wegen deren Nähe zu Russland mit Skepsis.