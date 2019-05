Marine Le Pen in Mailand.

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will mit europäischen Verbündeten eine "Super-Fraktion" im nächsten Europaparlament bilden. Die Art und Weise des europäischen Aufbaus könne sich "zum ersten Mal seit Jahrzehnten" verändern, sagte die Chefin der Partei Rassemblement National (RN/früher Front National) in Mailand.



"Diese Aussicht ist begeisternd", sagte Le Pen vor einer Kundgebung mit dem italienischen Lega-Chef Matteo Salvini auf dem Domplatz in der italienischen Metropole.