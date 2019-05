Rechte EU-Skeptiker treffen sich in Prag.

Quelle: Ondøej Deml/CTK/dpa

Vertreter rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien sind einen Monat vor der Europawahl in Prag zusammengekommen, um Kritik an Brüssel zu üben. An dem Treffen der Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit (MENL) nahmen der Niederländer Geert Wilders, die Französin Marine Le Pen und der tschechische Parlamentsvize Tomio Okamura teil.



Wilders sagte vor einer Kundgebung, dass die EU ein undemokratisches Monster sei, das die Identität der Nationalstaaten zerstören wolle.