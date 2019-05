Brexit-Partei



Die Brexit Partei wurde am 20. Januar 2019 gegründet. Ihr Hauptziel ist der Austritt des Vereinigen Königreichs aus der EU. In Umfragen ist sie in Großbritannien mit 34 Prozent Zustimmung derzeit stärkste Partei im Europa-Wahlkampf. Spitzenkandidat ist Parteichef Nigel Farage. Bereits 2014 zog er ins Europäische Parlament ein – damals noch als Mitglied der Ukip-Parei, die er im Dezember 2018 verließ.



Den Ukip-Parteivorsitz hatte er bereits 2016 abgegeben, kurz nach dem Referendum zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Bei der Europawahl 2014 erhielt die UKIP 28 Prozent und wurde mit 24 Sitzen stärkste britische Partei, allerdings in ständig wechselnden Fraktionen.

Bildquelle: dpa