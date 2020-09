Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Quelle: Uli Deck/dpa

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht heute eine Entscheidung über Kopftuchverbote für Rechtsreferendarinnen. Geklagt hat eine in Frankfurt geborene Deutsch-Marokkanerin. Sie hatte im Januar 2017 in Hessen ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten.



In Hessen können Referendarinnen ihre Ausbildung grundsätzlich mit Kopftuch machen. Sie dürfen damit aber keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie als Repräsentantinnen der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden können.