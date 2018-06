Jansa hatte mit einer Kampagne gegen Flüchtlinge Stimmung macht. Quelle: Uncredited/STA/dpa

In Slowenien hat der rechtskonservative Oppositionsführer Janez Jansa laut Prognosen die meisten Stimmen bei der Parlamentswahl gewonnen. Seine SDS-Partei konnte 25 der 90 Sitze erobern, wie das nationale Fernsehen in Ljubljana mitteilte. Zweistärkste politische Kraft wurde die erstmals angetretene LMS-Partei des Bürgermeisters von Kamnik, Marjan Sarec, die 13 Mandate gewann.



Im Fall einer Regierungsübernahme will Jansa das kleine EU- und Nato-Land gegen Migranten hermetisch abriegeln.