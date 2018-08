Staatsanwaltschaft legt Revision im "Wehrhahn"-Prozess ein. Quelle: Martin Gerten/dpa

Der Rechtsstreit über den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn geht in die nächste Runde. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Revision gegen das Urteil eingelegt, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte.



Das Landgericht hatte in dem Indizienprozess im Zweifel für den Angeklagten entschieden und Ralf S. wegen einer "dürftigen Beweislage" freigesprochen. Damit bleibt das Attentat bis auf Weiteres ungesühnt. 2000 hatte eine Rohrbombe zehn ausländische Sprachschüler verletzt.