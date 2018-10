Zigarettenkippen. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Raucher schnippen ihre Zigaretten in Frankreich einfach auf den Gehweg. Eine Supermarktkette will damit nun aufräumen - und die Kippen recyceln lassen. Dazu werden 350 Läden der Kette Franprix in Paris mit speziellen Aschenbechern ausgerüstet, wie "Le Parisien" berichtet. Aus den Filtern der Zigaretten wird Kunststoff gewonnen.



Zigarettenkippen stellen auch die Stadtreinigung vor eine enorme Herausforderung. 350 Tonnen landen jährlich auf Pariser Straßen und Trottoirs.