Ein Baggerfahrer begrub einen Mann unter Altpapier. Symbolbild

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Ein Lkw-Fahrer ist in einem Recyclingbetrieb in Bayern von einem Baggerfahrer aus Versehen in einem Papierhaufen versenkt worden. Nach einer etwa zweistündigen Suche mit zwei Rettungshunden entdeckten Helfer den Mann "in senkrechter Stellung" und gruben ihn aus. Laut Polizei kam er mit Prellungen und Schürfwunden davon.



Der Mann hatte tonnenweise Altpapier an einen Recyclingbetrieb in Eltmann geliefert. Er stand noch neben der Ladung, als der Baggerfahrer das Papier zu einem Haufen auftürmte.