Der Spieler entscheidet dabei, ob Arthur mit erbarmungsloser Brutalität oder verhältnismäßiger Milde vorgeht. Und er entscheidet, ob Arthur auch mal seiner Ex helfen und den kleinen Jungen in der Gang mit zum Angeln nehmen soll. Wie in Open World Spielen üblich kann er auch einfach nächtelang Poker oder Domino spielen, kann in der Prärie besinnlich am Lagerfeuer sitzen und den Sternenhimmel genießen.