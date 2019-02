"Die Rekrutierung von Kindern ist schwer zu dokumentieren, insbesondere in Gebieten mit beschränktem Zugang wie dem Gazastreifen (wie unter Punkt 86. im UN-DokumentA/72/361 vermerkt). Es gibt Berichte von Organisationen vor Ort, dass sich die Rekrutierung von Kindern durch bewaffnete palästinensische Gruppen zwar vermindert hat, aber weiter passiert (https://www.dci-palestine.org/issues_child_recruitment).



Im aktuellen Bericht des UN-Generalsekretärs zu Kindern in bewaffneten Konflikten (UN-Dokument A/72/865, Punkt 97.) fordert der UN-Generalsekretär von der Regierung Israels den Stopp der Anwerbung von Kindern als Informanten. Es geht um palästinensische Kinder, die der israelischen Armee Informationen aus den Konfliktgebieten liefern. Dieser Einsatz von Kindern als Informanten und Spione gilt nach den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen, die über 100 Staaten, darunter Deutschland, unterschrieben haben, als Einsatz von Kindersoldaten.



Da Israel und Palästina im Bericht des UN-Generalsekretärs zu Kindern in bewaffneten Konflikten als ein Land geführt werden, wurde dies auch in der Weltkarte auf der Basis dieses Berichts so gehandhabt. Aufgrund der anhaltenden Rekrutierung von Kindern durch bewaffnete palästinensische Gruppen und des Einsatzes von palästinensischen Kindern als Informanten durch die isrealische Armee wurde "Israel/Palästina" in der Karte der Länder, die Kinder in bewaffneten Konflikten einsetzen, genannt. Die Darstellung von "Israel/Palästina" als einem Land auf der Weltkarte der UN, in dem Kinder in bewaffneten Konflikten eingesetzt werden, lässt allerdings die Vermutung zu, dass Israel minderjährige Soldaten der israelischen Armee im bewaffneten Konflikt einsetzt, was unseres Wissens nach nicht der Fall ist. Um dieses Missverständnis zu vermeiden, haben wir "Israel/Palästina" in der Weltkarte gar nicht mehr aufgeführt.