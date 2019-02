Wladimir Putin während seiner Rede an die Nation.

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner jährlichen Rede an die Nation eine massive Erhöhung staatlicher Ausgaben angekündigt. Russland sei "nach vielen Jahren kollektiver Bemühungen" nun in der Lage "kolossal" in die Entwicklung des Landes zu investieren.



Er betont, die Mittel seien nicht geliehen, sondern "durch Millionen Bürger" geschaffen worden. Sie sollten dazu genutzt werden, "das Wohl russischer Familien zu steigern". Ein Fokus solle auf der Armutsbekämpfung liegen.