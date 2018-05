SPD-Chef Martin Schulz sprach vor den Delegierten. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

SPD-Chef Martin Schulz hat seiner Partei nach dem Debakel bei der Bundestagswahl einen Neubeginn versprochen. Die Partei müsse schonungslos die letzten 20 Jahre aufarbeiten, um aus den Fehlern zu lernen, sagte er beim Bundesparteitag in Berlin. Es gelte eine Vision zu entwickeln, die die Menschen begeistere.



Er wandte sich an alle, die der SPD vertraut und an sie geglaubt haben: "Bei all diesen Menschen bitte ich für meinen Anteil an dieser bitteren Niederlage um Entschuldigung."