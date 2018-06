SPD-Chef Martin Schulz sprach auf dem Bundeskongress der Jusos. Quelle: Oliver Dietze/dpa

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat beim Bundeskongress der Jungsozialisten in Saarbrücken seinen Entschluss verteidigt, auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zu sprechen.



Zugleich betont er aber auch: "Ich strebe keine Große Koalition an, ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an." Er wolle Wege diskutieren, "um das Leben der Menschen jeden Tag ein Stück besser zu machen."