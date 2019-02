Papst Franziskus (l.) und Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan.

Papst Franziskus beginnt heute mit dem offiziellen Programm seines historischen Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Als erster Papst überhaupt besucht er bis Dienstag die Arabische Halbinsel.



Das Oberhaupt der Katholiken wird nach einem Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan in Abu Dhabi eine Rede bei einem interreligiösen Treffen halten. Dabei soll es um den Dialog der Religionen gehen. Am Dienstag will der 82-Jährige mit rund 135.000 Menschen eine Messe feiern.