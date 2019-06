Merkel spricht auf der Jahrestagung des Deutschen Mieterbundes.

Quelle: Oliver Berg/dpa

In der Debatte um bezahlbaren Wohnraum setzt Kanzlerin Angela Merkel auf private Investoren. Die Wohnungsknappheit könne nicht nur mit staatlicher Förderung behoben werden, "sondern wir müssen ein Klima schaffen, in dem gern gebaut wird", sagte Merkel bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Mieterbundes in Köln. "Die beste Antwort auf Wohnungsknappheit ist, neuen Wohnraum zu schaffen."



Zugleich setzt Merkel aber weiterhin auf staatliche Förderung: "Wir müssen mehr machen als in der Vergangenheit."