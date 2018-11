Und auch in der Flüchtlingspolitik gelingt Merkel, gelingt Europa schon lange nichts mehr. Vorbei die Zeiten, in denen die deutsche Kanzlerin im März 2016 als Überraschungscoup ein (nicht unumstrittenes) Abkommen mit der Türkei präsentierte und so den Flüchtlingsstrom in der Ägäis eindämmte. Eine Quote zur Verteilung von asylberechtigten Migranten, für die sich die deutsche Regierungschefin immer eingesetzt hatte, gilt inzwischen als mausetot.



Termini europäischer Abschottung beherrschen die Diskussion: kontrollierte Zentren, Ausschiffungsplattformen, Außengrenzschutz. Die Deutschen galten als letztes großes Land, das sich der Solidarität in der Flüchtlingspolitik verpflichtet fühlte - ohne Merkel bleiben Luxemburg und wer?