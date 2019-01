Der chinesische Präsident Xi Jinping droht Taiwan.

Quelle: Mark Schiefelbein/Pool AP/dpa

Chinas Präsident Xi Jinping will die "Wiedervereinigung" mit dem demokratischen Taiwan notfalls auch mit Gewalt erzwingen. In einer Rede in der Großen Halle des Volkes in Peking sagte er laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua: Ein unabhängiges Taiwan widerspreche dem Trend der Geschichte.



China wolle eine friedliche Wiedervereinigung erreichen, lasse aber keinen Raum für separatistische Aktivitäten. "Wir geben kein Versprechen ab, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten", sagte Xi.