"Man kann doch nicht Investitionen erst gut finden, wenn sie Schulden verursachen." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Außerdem verteidigte Merkel ihre Politik der schwarzen Null. Die Forderungen nach einer Neuverschuldung wies sie als "absurd" zurück. "Dass hier in diesem Hause immer so abfällig über einen ausgeglichenen Haushalt gesprochen wird, das wundert mich", sagte sie vor den Abgeordneten in Berlin. "Wir hatten noch nie so hohe Investitionen im Haushalt. Man kann doch nicht Investitionen erst gut finden, wenn sie Schulden verursachen."