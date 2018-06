Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Münchner Sicherheitskonferenz geht am Samstag mit einer Rede von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in ihren zweiten Tag. Mit Spannung werden außerdem die Auftritte der britischen Premierministerin Theresa May und des Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, H.R. McMaster erwartet.



Als weitere Redner stehen unter anderen Russlands Außenminister Sergej Lawrow, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und der türkische Regierungschef Binali Yildirim auf dem Programm.