Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Besuch in Washington für internationale Zusammenarbeit geworben. Europa und die USA müssten weltweite Probleme wie Terrorismus gemeinsam angehen, sagte Macron in einer Rede vor beiden Häusern des Kongresses.



So müssten internationale Organisationen wie die NATO geschützt werden. "Wir können uns für Isolationismus und Nationalismus entscheiden", sagte Macron. "Aber die Welt wird sich auch dann weiterentwickeln, wenn man die Tür zuschlägt."