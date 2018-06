Trump: Jeder Staat ist für sich selbst verantwortlich. Quelle: Anthony Wallance/POOL AFP/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump leitet einen radikalen Kurswechsel der USA in der Region Asien-Pazifik ein. In einer Rede vor der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC sprach er von einer wirtschaftlich kraftvollen Region, in der jedoch jeder Staat für sich selbst verantwortlich sei.



Er werde Amerika immer an erste Stelle setzen und empfehle jedem anderen Land, genauso zu verfahren, sagte er in Vietnam. Die Rede würde im Kern eine Abkehr der USA von multilateralen Bündnissen bedeuten.