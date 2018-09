Nikki Haley und Donald Trump. Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump wird in seiner zweiten Rede vor der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche laut seiner UN-Botschafterin Nikki Haley über Souveränität, Großzügigkeit und Beziehungen zu Ländern mit gemeinsamen Interessen sprechen. Trump werde "die außenpolitischen Erfolge der USA im vergangenen Jahr und wie es nun weitergeht" darlegen, so Haley.



Die USA waren für den Rückzug aus zahlreichen internationalen Abkommen viel kritisiert worden. Die Rede Trumps ist für Dienstag angesetzt.